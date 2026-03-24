ента новостей

20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района города оперативно задержали троих налетчиков на магазин и пункт выдачи заказов

В Выборгский районный отдел полиции Петербурга 23 марта, около часа дня, поступила информация о попытке кражи алкоголя в сетевом магазине по адресу: проспект Просвещения, дом 30. Трое злоумышленников предприняли попытку похитить спиртное, причем один из них применил пневматическое оружие, выстрелив в работницу торговой точки.

Пострадавшая, 47-летняя женщина, получила ушиб бедра и сама обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что незадолго до инцидента в магазине, та же группа лиц совершила еще одно противоправное действие. В пункте выдачи заказов интернет-магазина, расположенном в этом же доме, налетчики завладели заказанным товаром на сумму 9000 рублей, не произведя за него оплату, и скрылись.

Спустя менее часа, благодаря оперативным действиям полицейских, подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое молодых людей: 14-летний ученик шестого класса и двое его 16-летних сообщников.

Установлено, что младший из задержанных уже имел проблемы с законом: в начале марта текущего года он привлекался к уголовной ответственности за грабеж по нескольким эпизодам. Один из его старших товарищей также имел криминальное прошлое: в 2025 году в его отношении возбуждалось несколько уголовных дел за совершение краж.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедших событий.

Все по теме: Выборгский район, разбойное нападение, подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

