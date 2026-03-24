В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов

В Выборгский районный отдел полиции Петербурга 23 марта, около часа дня, поступила информация о попытке кражи алкоголя в сетевом магазине по адресу: проспект Просвещения, дом 30. Трое злоумышленников предприняли попытку похитить спиртное, причем один из них применил пневматическое оружие, выстрелив в работницу торговой точки.

Пострадавшая, 47-летняя женщина, получила ушиб бедра и сама обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что незадолго до инцидента в магазине, та же группа лиц совершила еще одно противоправное действие. В пункте выдачи заказов интернет-магазина, расположенном в этом же доме, налетчики завладели заказанным товаром на сумму 9000 рублей, не произведя за него оплату, и скрылись.

Спустя менее часа, благодаря оперативным действиям полицейских, подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое молодых людей: 14-летний ученик шестого класса и двое его 16-летних сообщников.

Установлено, что младший из задержанных уже имел проблемы с законом: в начале марта текущего года он привлекался к уголовной ответственности за грабеж по нескольким эпизодам. Один из его старших товарищей также имел криминальное прошлое: в 2025 году в его отношении возбуждалось несколько уголовных дел за совершение краж.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедших событий.