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Питерец.ру » Общество » 65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня

65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня над могилами павших борцов революции

65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня над могилами павших борцов революции. Было положено начало новой традиции нашего города и всей страны.

Неугасимый огонь — символ нашей вечной памяти о героях, отдавших жизнь за Отечество, о воинах и защитниках. Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, Пискаревское кладбище, Мамаев курган в Волгограде, мемориалы городов-героев и городов воинской славы освещены сиянием вечного пламени. Это святые места для каждого из нас, кто помнит, что мы обязаны жизнью и свободой нашим доблестным отцам и дедам.

Пока горит Вечный огонь, не будет забыта ни одна славная страница нашей героической истории. Подвиги предков дают нам силу для того, чтобы преодолевать новые испытания и угрозы, беречь нашу Родину, хранить ее величие и процветание.

Спасибо всем, кто поддерживает Вечные огни на просторах России и за рубежом!

Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Источник: ЗАКС
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