65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня над могилами павших борцов революции. Было положено начало новой традиции нашего города и всей страны.

Неугасимый огонь — символ нашей вечной памяти о героях, отдавших жизнь за Отечество, о воинах и защитниках. Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, Пискаревское кладбище, Мамаев курган в Волгограде, мемориалы городов-героев и городов воинской славы освещены сиянием вечного пламени. Это святые места для каждого из нас, кто помнит, что мы обязаны жизнью и свободой нашим доблестным отцам и дедам.

Пока горит Вечный огонь, не будет забыта ни одна славная страница нашей героической истории. Подвиги предков дают нам силу для того, чтобы преодолевать новые испытания и угрозы, беречь нашу Родину, хранить ее величие и процветание.

Спасибо всем, кто поддерживает Вечные огни на просторах России и за рубежом!

Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский