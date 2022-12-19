В Петербурге ликвидировано сразу четыре покерных клуба

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Петербурга при содействии Специального полка полиции и бойцов отряда «Гром» провели масштабную операцию в центре Петербурга по пресечению деятельности сети подпольных казино.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было выявлено и ликвидировано четыре покерных клуба, располагавшихся в квартирах: дома 5 по улице Моисеенко, дома 5/2 по набережной реки Фонтанки, дома 24 по Кирочной улице и дома 14 по улице Маяковского.

В результате проведенных обысков в общей сложности изъято: четыре стола для игры в покер, игральные карты, наборы фишек. При этом три казино пустовали, и лишь на улице Маяковского шла игра: в полицию для разбирательства доставили 8 игроков.

По материалам экономической полиции следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Персонал заведений − 5 человек − доставлены в следствие для проведения процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к организации противоправной деятельности.