В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину

Накануне днем, 11 декабря 2024 года около 15 часов 00 минут на 5-ом километре трассы «Ушаки-Рублево-Гуммолово», в Тосненском районе Ленинградской области 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», совершил наезд на шедшую в попутном направлении по правому краю проезжей части 85-летнюю женщину, которая оступилась и упала под проезжающий автомобиль.

В результате дорожного происшествия пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.