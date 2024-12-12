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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину

В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тосненском районе Ленобласти

Накануне днем, 11 декабря 2024 года около 15 часов 00 минут на 5-ом километре трассы «Ушаки-Рублево-Гуммолово», в Тосненском районе Ленинградской области 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», совершил наезд на шедшую в попутном направлении по правому краю проезжей части 85-летнюю женщину, которая оступилась и упала под проезжающий автомобиль.

В результате дорожного происшествия пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. 

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП, пострадавший пешеход
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