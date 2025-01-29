В ДТП на Лесном проспекте погибли два человека

Сегодня ночью, 29 января около 02 часов 35 минут возле дома 1 по Лесному проспекту, в Калининском районе Петербурга 19-летний молодой человек, управляя каршеринговой автомашиной «Киа Рио», не справился с управление и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в стену дома.

В результате дорожного происшествия погибли два пассажира: 19-летний молодой человек и неустановленный мужчина.

Водителя и еще одного пассажира, ровесника водителя, в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.