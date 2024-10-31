Поздним вечером 29 октября, около 23 часов 40 минут возле дома 10 строение 2 по улице Гидротехников 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа – Церато», не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонное сооружение).
В результате дорожного происшествия пострадал водитель и два его пассажира, 37 и 45 лет.
Всех троих госпитализировали в тяжелом состоянии, где впоследствии старший из пассажиров скончался.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Гидротехников
Поздним вечером 29 октября, около 23 часов 40 минут возле дома 10 строение 2 по улице Гидротехников 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа – Церато», не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонное сооружение).
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