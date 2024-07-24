В центре Петербурга поймали квартирного грабителя

В минувший понедельник, 22 юля 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о драке в квартире дома 18 по Измайловскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 29-летний петербуржец в ходе распития спиртных напитков в компании хозяев квартиры, 49-летней женщины и мужчины 44 лет, на фоне внезапно возникшего конфликта, избил обоих, а после удалился из квартиры, прихватив с собой их мобильные телефоны и кофемашину.

Подозреваемого оперативно задержали возле дома 18 по Измайловскому проспекту и доставили в отдел полиции.

Пострадавшие обратились в травмпункт и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии были отпущены на амбулаторное лечение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.