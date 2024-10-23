В петербургском метро ребенку зажело руку в подъемный механизм эскалатора

В петербургском метро в вестибюле станции «Площадь Восстания» 4-летний мальчик получил травму на эскалаторе.

Предварительно установлено, что рука ребенка попала в подъемный механизм. Эскалатор был остановлен.

Мальчика госпитализировали в Педиатрический университет. В состоянии средней тяжести его поместили в хирургическое отделение и уже прооперировали: более трех часов хирурги соединяли косточки и сухожилия.

В ходе проверки прокуратура Петербургского метрополитена установит причины произошедшего, даст оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию малолетнего. По предварительным данным, ребенка выпустил из вида отец.