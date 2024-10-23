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Питерец.ру » Происшествия » В петербургском метро ребенку зажело руку в подъемный механизм эскалатора

В петербургском метро ребенку зажело руку в подъемный механизм эскалатора

0
49
Опубликовал: Anton78
0
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В вестибюле станции «Площадь Восстания» эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику

В петербургском метро в вестибюле станции «Площадь Восстания» 4-летний мальчик получил травму на эскалаторе.

Предварительно установлено, что рука ребенка попала в подъемный механизм. Эскалатор был остановлен.

Мальчика госпитализировали в Педиатрический университет. В состоянии средней тяжести его поместили в хирургическое отделение и уже прооперировали: более трех часов хирурги соединяли косточки и сухожилия.

В ходе проверки прокуратура Петербургского метрополитена установит причины произошедшего, даст оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию малолетнего. По предварительным данным, ребенка выпустил из вида отец.

Источник: Прокуратура СПб
Все по теме: метро Центральный район несчастный случай дети
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