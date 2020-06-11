В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка

Накануне днем бригадой скорой помощи в Педиатрический университет был доставлен мальчик в возрасте одного месяца. Малыша доставили из квартиры на Приморском шоссе города Сестрорецка с закрытым переломом левого бедра, множественными укусами грудной клетки, рук и ног, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, накануне по недосмотру 30-летней матери грудничка покусала собственная собака породы джек-рассел-терьер.

По данным Агентства, семья неполная, неблагополучная. Всего лишь 4 июня в отношении матери был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).