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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка

В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка

0
98
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Курортном районе Петербурга собака породы джек-рассел-терьер покусала грудного ребенка

Накануне днем бригадой скорой помощи в Педиатрический университет был доставлен мальчик в возрасте одного месяца. Малыша доставили из квартиры на Приморском шоссе города Сестрорецка с закрытым переломом левого бедра, множественными укусами грудной клетки, рук и ног, в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, накануне по недосмотру 30-летней матери грудничка покусала собственная собака породы джек-рассел-терьер.
По данным Агентства, семья неполная, неблагополучная. Всего лишь 4 июня в отношении матери был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Курортный район животные дети травмы
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