В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов

23 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 87-летнего пенсионера, проживающего в доме 5 по улице Софьи Ковалевской. Пенсионер рассказал стражам порядка, что ему неоднократно по телефону звонили неизвестные, которые убеждали его в необходимости декларирования доходов.

Под давлением мошенников пожилой мужчина передал 1,9 миллиона рублей неизвестной женщине.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведенияоперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 10 по ул. Софьи Ковалевской задержали 58-летнюю жительницу д. Новое Девяткино, Всеволожского района Ленинградской области, которая выполняла роль курьера аферистов.

Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.