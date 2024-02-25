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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов

В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе петербурга полицией задержана 58-летняя курьер мошенников

23 февраля к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 87-летнего пенсионера, проживающего в доме 5 по улице Софьи Ковалевской. Пенсионер рассказал стражам порядка, что ему неоднократно по телефону звонили неизвестные, которые убеждали его в необходимости декларирования доходов.
Под давлением мошенников пожилой мужчина передал 1,9 миллиона рублей неизвестной женщине.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе проведенияоперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 10 по ул. Софьи Ковалевской задержали 58-летнюю жительницу д. Новое Девяткино, Всеволожского района Ленинградской области, которая выполняла роль курьера аферистов.
Полицейскими приняты меры по раскрытию данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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