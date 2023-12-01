В Петербурге 13-летняя девочка внезапно умерла на занятиях по хореографии в Доме творчества

30 ноября около 20 часов 30 минут во время занятий по хореографии в Доме детского творчества Красносельского района произошол несчастный случай. Одна из учениц 7 класса, почувствовав себя плохо, решила присесть на корточки и сообщила преподавателю о своем состоянии. Однако вскоре она потеряла сознание и упала с полной своего роста на пол.

Получив сигнал о происшествии, бригада скорой помощи немедленно прибыла на место и доставила пострадавшую школьницу в Детскую больницу №1.

К сожалению, в 22 часа 20 минут медики вынуждены были констатировать смерть пациентки. Врачи поставили диагноз - внезапная клиническая смерть.

Умершая девочка жила в неполной семье, состоящей из 47-летней матери и 11-летнего брата. Отец покинул этот мир в 2017 году, и семье пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями. Сейчас труп направлен в морг для проведения всестороннего расследования и установления точной причины смерти.