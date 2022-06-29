В Невском районе ребенок выпал из окна

Сегодня около 00 часов 30 минут врачи скорой помощи сообщили полицейским о чрезвычайном происшествии в доме 10 по Народной улице, в Невском районе Петербурга. 3-летняя девочка выдавила москитную сетку на окне квартиры, расположенной на втором этаже, и выпала на улицу. Мать, приезжая из Средней Азии, призналась, что это произошло по ее недосмотру.

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени, в состоянии средней степени тяжести.