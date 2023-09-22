ента новостей

15:27
В Петербурге задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку
15:07
Детский санаторий в Петербурге достроят в этом году
12:52
Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены
12:13
В Петербурге прошла акция «На работу на велосипеде и СИМ»
10:57
В Петербурге задержали мужчину за незаконное хранение пистолета ТТ и боеприпасов
09:55
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
01:50
Петербургское хоккейное «Динамо» обыграло новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:0 в матче чемпионата ВХЛ
22:33
МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию-СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4
17:16
Стартовал конкурс художественного перевода «Высокое искусство» в статусе Герценовской олимпиады
17:14
Народный фронт в Петербурге предложил включить в школьную программу рассказы о блокаде Ленинграда глазами очевидцев
15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
15:34
«Динамо-ЛО» в Новосибирске в трёх партиях уступило московскому «Динамо» в рамках «Кубка Столетия»
13:30
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве
13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
13:18
В Петербурге задержали женщину похитевшую деньги с утерянной банковской карты
12:12
В Приморском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
11:12
В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого
09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
00:54
СКА крупно выиграл у «Северстали» - 4:1, дубль сделал Валентин Зыков
21:24
Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35
20:48
В Кубке России «Зенит» по пенальти победил «Ахмат», основное время завершилось со счётом 3:3, дубль сделал Иван Сергеев
15:01
Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку

В Петербурге задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Оперативники Санкт-Петербурга задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку

В полицию обратилась 28-летняя петербурженка с сообщением о хищении у нее автомобиля «Форд-Фокус».
С ее слов, автомобиль был припаркован возле дома 41/2 по улице Стойкости.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска сумели установить личности угонщиков.
Ими оказались 53-летний житель Гатчины Ленобласти и двое петербуржцев в возрасте 27 и 53 лет, младший из которых ранее был судим.
Похищенный с целью перепродажи автомобиль - с уже перебитыми номерами агрегатов - был обнаружен петербургскими полицейскими в Москве.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли гидравлическую подушку для открывания дверей автомобиля и мобильные телефоны.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-06-2023, 10:16
В Петербурге задержали троих подозреваемых в грабеже
3-06-2023, 10:57
В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»
11-05-2023, 11:02
В Ленобласти задержан дуэт автоугонщиков
Вчера, 15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
26-10-2020, 11:02
В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками
16-03-2023, 13:58
В Петербурге задержали автомошенника, который инсценировал хищение собственного автомобиля

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
0
124
Вчера, 09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
0
157
20-09-2023, 14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
0
147
20-09-2023, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
Наверх