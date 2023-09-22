В Петербурге задержали троих автоворов и нашли в Москве похищенную иномарку

В полицию обратилась 28-летняя петербурженка с сообщением о хищении у нее автомобиля «Форд-Фокус».
С ее слов, автомобиль был припаркован возле дома 41/2 по улице Стойкости.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска сумели установить личности угонщиков.
Ими оказались 53-летний житель Гатчины Ленобласти и двое петербуржцев в возрасте 27 и 53 лет, младший из которых ранее был судим.
Похищенный с целью перепродажи автомобиль - с уже перебитыми номерами агрегатов - был обнаружен петербургскими полицейскими в Москве.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли гидравлическую подушку для открывания дверей автомобиля и мобильные телефоны.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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