В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 49-летний петербуржец с заявлением о том, что около 04 часов 00 минут возле дома 9 по Гражданскому проспекту неизвестный нанес ему удар по голове, после чего отобрал мобильный телефон марки «Ксиоми Реадми».

В тот же день около 17 часов 00 минут по горячим следам возле дома 9 по Гражданскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершенном преступлении по «горячим следам» задержаны трое ранее судимых граждан 45, 37 и 53 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.