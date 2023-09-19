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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже

В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Калининского района задержала троих подозреваемых в уличном грабеже

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 49-летний петербуржец с заявлением о том, что около 04 часов 00 минут возле дома 9 по Гражданскому проспекту неизвестный нанес ему удар по голове, после чего отобрал мобильный телефон марки «Ксиоми Реадми».
В тот же день около 17 часов 00 минут по горячим следам возле дома 9 по Гражданскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершенном преступлении по «горячим следам» задержаны трое ранее судимых граждан 45, 37 и 53 лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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