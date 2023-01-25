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В Петербурге будут судить наркодельцов, которые наладили производство и сбыт марихуаны и гашиша

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
В Петербурге будут судить наркодельцов, которые наладили производство и сбыт марихуаны и гашиша

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из восьми человек, обвиняемых в культивировании наркорастения, продаже запрещённых веществ и отмывании криминальных денег.

Установлено, что нелегальный бизнес в начале сентября 2021 года организовал 38-летний ранее судимый мужчина и привлёк семерых сообщников. В квартире одного из злоумышленников, расположенной в посёлке Парголово Выборгского района, фигуранты обустроили теплицу для выращивания конопли, из которой изготавливали марихуану и гашиш.

Фасовкой готовой к продаже «дурман-травы» они занимались в арендованном частном доме в посёлке Песочный Курортного района. Наркотики сбывали через интернет-магазин, а оплату принимали в виде криптовалюты, которую после конвертировали в деньги и обналичивали.

Оперативники регионального наркоконтроля при поддержке спецподразделения «Гром» в середине ноября 2021 года задержали всех наркоторговцев: лидера группы, 32-летнего бухгалтера и по совместительству администратора наркомаркета, двух фасовщиков – женщину 38 лет и 41-летнего гражданина, а также четырех закладчиков – двух 21-летних девушек и двоих мужчин 39 и 40 лет.

В помещениях, используемых для криминальной деятельности, и по местам проживания фигурантов в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили и изъяли 37 кустов конопли, порядка 2 кг гашиша, свыше 1,6 кг марихуаны.

При проведении дальнейших мероприятий на территории Приморского, Красногвардейского, Выборгского, Петроградского, Калининского, Невского и Центрального районов областного центра стражи правопорядка нашли 315 схронов, оборудованных злоумышленниками. Из тайников было изъято 812 г марихуаны и 579 г гашиша.

В настоящее время уголовное дело по ст. 231, 228.1, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

На счетах фигурантов следствие арестовало более 2 млн рублей. Фасовщица и одна из закладчиц находятся под домашним арестом, остальные фигуранты содержатся под стражей.

Источник: ГУ МВД
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