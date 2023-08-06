В Удельном парке молодой парень бросил в толпу страйкбольную гранату

Сегодня к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 15 часов 50 минут в Удельном парке неизвестный бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошел хлопок.

Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга.

На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Полиция устанавливает мотивы и детали происшествия.