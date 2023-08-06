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Питерец.ру » Происшествия » В Удельном парке молодой парень бросил в толпу страйкбольную гранату

В Удельном парке молодой парень бросил в толпу страйкбольную гранату

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Удельном парке

Сегодня к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 15 часов 50 минут в Удельном парке неизвестный бросил неустановленный предмет в толпу отдыхающих, после чего произошел хлопок.
Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга.
На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом.
Злоумышленника доставили в отдел полиции.
Полиция устанавливает мотивы и детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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