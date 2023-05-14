В Луге задержан подозреваемый в грабеже

Вчера вечером около 21 часа 25 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 5/22 в микрорайоне Городок города Луга, неизвестный ограбил 59-летнюю женщину, отобрав у нее золотую цепочку, кулон и серьги и попытался скрыться, но был задержан прохожим.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции был передан задержанный гражданами 41-летний ранее неоднократно судимый неработающий житель Лужского района ЛО.

Возбуждено уголовное дело по части статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ