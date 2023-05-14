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Питерец.ру » Происшествия » В Луге задержан подозреваемый в грабеже

В Луге задержан подозреваемый в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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В Лужском  районе Ленобласти полицией задержан  подозреваемый в грабеже

Вчера вечером около 21 часа 25 минут к полицейским  Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 5/22 в микрорайоне Городок города Луга, неизвестный ограбил 59-летнюю женщину, отобрав у нее золотую цепочку, кулон и серьги и попытался скрыться,  но был задержан прохожим. 

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудникам полиции был передан задержанный гражданами 41-летний ранее неоднократно судимый неработающий житель Лужского района ЛО.

Возбуждено уголовное дело по части статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район грабеж
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