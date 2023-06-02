В сясьстрое задержали подозреваемую в обмане пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило заявление от 77-летнего пенсионера о том, что он стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал курьеру 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сегодня ночью около 00 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска в городе Сясьстрой возле дома 1 по улице Герцена по подозрению в совершении данного преступления задержана 34-летняя дама без определенных занятий.

Злоумышленницу задержали на основании ст. 91 УПК РФ,