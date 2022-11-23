В центре Петербурга задержали лжеэлектрика обманувшего пенсионерку

Вчера вечером около 16 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что около 12 часов 45 минут ей позвонил неизвестный и сообщил, что в ее квартире, расположенной в доме 42-17 по 8-Советской улице, требуется произвести ремонт электропроводки, и придет мастер. В 13 часов 00 минут к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, который сообщил, что для ремонта электропроводки требуется 11 000 рублей, а потом, введя её в заблуждение, потребовал еще 25 000 рублей, при этом никаких работ не выполнил. Общий ущерб составил 36 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В 16 часов 45 минут возле дома 3 по улице Мытнинской в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данных преступлений задержан 23-летний неработающий уроженец Орловской области.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.