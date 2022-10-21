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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали банду мошенников, обманывавшую пенсионера

В Петербурге задержали банду мошенников, обманывавшую пенсионера

0
65
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции задержана банда мошенников, обманувшая пенсионера

19 октября сотрудниками уголовного розыска задержаны шесть участников преступной группы 1963 – 1977 г., которые, действуя от имени пенсионера, 1947 г., используя поддельные документы, завладели его автомобилем «Suzuki SX4», а также правом собственности на квартиру.

Продолжив свой преступный заговор, они похитили с банковского счета мужчины 542 461, 75 руб. и, подделав договор займа пытались похитить 7700 000 руб. со вкладов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

При обыске по местам проживания фигурантов изъято: 4 планшета, 11 телефонов, сим-карты, печати, ноутбук, банковские карты, документы на объекты недвижимости, 55 000 руб. и 7800 $ США.

Четверых злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ, в отношении двух других в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресичения.

Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

Источник: ГУ МВД
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