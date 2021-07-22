В Петербурге задержали группу "черных риелторов"

Минувшим вторником в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России установили и задержали четверых участников организованной группы, в возрасте от 33 до 60 лет, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере недвижимости. Операция была проведена в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре прошлого года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Основанием для возбуждения уголовного дела послужила оперативная информация о том, что неизвестные представили в МФЦ поддельные документы и пытаются переоформить право собственности на дорогостоящую квартиру в историческом центре Петербурга. Сделка была отклонена, а полиция занялась поисками злоумышленников.

В результате организатор и один из участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и обязательство о явке. Приняты меры к установлению иных лиц дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.



