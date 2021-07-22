ента новостей

11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
10:14
Биткоин упал и снова вырос
09:40
Как собирать и готовить грибы
09:12
Финна тоже оштрафовали
00:55
Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?
16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии
16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
16:13
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Жигулей»
15:56
В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки
10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу "черных риелторов"

В Петербурге задержали группу "черных риелторов"

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские раскрыли преступление в сфере мошенничества с недвижимостью

Минувшим вторником в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России установили и задержали четверых участников организованной группы, в возрасте от 33 до 60 лет, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере недвижимости. Операция была проведена в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре прошлого года по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Основанием для возбуждения уголовного дела послужила оперативная информация о том, что неизвестные представили в МФЦ поддельные документы и пытаются переоформить право собственности на дорогостоящую квартиру в историческом центре Петербурга. Сделка была отклонена, а полиция занялась поисками злоумышленников.

В результате организатор и один из участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и обязательство о явке. Приняты меры к установлению иных лиц  дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.


Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
29-05-2020, 21:09
В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием
9-01-2018, 10:18
В Курортном районе задержаны автоугонщики
23-08-2019, 10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
14-11-2020, 14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
18-02-2021, 10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
137
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
359
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
363
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
453
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх