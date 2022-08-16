В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей

В период с 14 июля по 15 августа 82-летней жительнице Петроградского района Петербурга звонил неизвестный мужчина, который представлялся следователем. Аферист стращал пожилую женщину тем, что какой-то ее однофамилец пытается снять деньги с ее счетов, а также переоформить принадлежащую ей квартиру на Манчестерской улице.

Следуя указаниям «следователя», пенсионерка сняла со счетов в двух банках 1 246 000 рублей и перевела на указанный мошенником счет. После этого в агентстве недвижимости оформила договор купли-продажи своей квартиры, и полученную сумму 5,5 миллионов рублей отправила на тот же счет.

Общая сумма ущерб составила 6 746 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).