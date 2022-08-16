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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей

В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Около 7 миллионов рублей отдала мошенникам сбитая с толку пожилая петербурженка.

В период с 14 июля по 15 августа 82-летней жительнице Петроградского района Петербурга звонил неизвестный мужчина, который представлялся следователем. Аферист стращал пожилую женщину тем, что какой-то ее однофамилец пытается снять деньги с ее счетов, а также переоформить принадлежащую ей квартиру на Манчестерской улице.

Следуя указаниям «следователя», пенсионерка сняла со счетов в двух банках 1 246 000 рублей и перевела на указанный мошенником счет. После этого в агентстве недвижимости оформила договор купли-продажи своей квартиры, и полученную сумму 5,5 миллионов рублей отправила на тот же счет.

Общая сумма ущерб составила 6 746 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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