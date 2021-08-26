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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти три миллона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти три миллона рублей

0
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Опубликовал: Anton78
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Почти трех миллионов рублей лишилась жительницы Выборгского района Петербурга после общения с мошенниками.

В период времени с 21 по 25 августа на сотовый телефон 63-летней петербурженки, с различных номеров названивал неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником безопасностибанка. Злоумышленник рассказывал пенсионерке, что с её счета якобы какие-то хулиганы пытались снять денежные средства. Затем аферисту удалось убедить пожилую собеседницу снять все деньги со своегосчета и перевести их на другой. Пенсионерка в итоге перевела злодеям 2 940 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Все по теме: Выборгский район пенсионеры мошенничество
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