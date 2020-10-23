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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге арестовали рецидивиста ограбившего пожилую женщину в подъезде

В Петербурге арестовали рецидивиста ограбившего пожилую женщину в подъезде

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские раскрыли ограбление 88-летней женщины, получившей серьёзную травму при нападении в подъезде жилого дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и полиции Красносельского района задержали подозреваемого в грабеже в отношении пожилой женщины. Подозреваемому 41 год, он уроженец Костромской области, проживает в селе Русско-Высоцкое Ленобласти и нигде не работает. Ранее злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления - грабеж, разбой, угон и кражу.

Сотрудники полиции установили, что 20 октября 2020 года около 18.30 данный гражданин в медицинской маске зашел в подъезд дома на улице Спирина, куда в тот момент заходила 88-летняя местная жительница, возвращавшаяся из магазина. Мужчина напал на пенсионерку со спины, толкнул ее и выхватил из рук кошелек с денежными средствами в сумме 1,7 тысячи рублей, а затем убежал. При этом пострадавшая упала, в результате чего получила перелом бедра.

В тот же вечер потерпевшая написала заявление в полицию и описала приметы своего обидчика.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Похищенное у задержанного обнаружено и изъято. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом полицейские доставили в полицию и супругу подозреваемого: есть основания полагать, что женщина помогала своему мужу, высматривая пожилых людей у касс магазинов и давая наводку на совершение ограблений. Женщина пока допрошена в качестве свидетеля.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от действий указанного гражданина, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район грабеж пенсионеры
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