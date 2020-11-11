В Петербурге задержади мошенников, «заменивших» окно пенсионерке

В минувший четверг к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 85-летняя местная жительница. В своем заявлении она пояснила, что накануне около двух часов дня ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который преставился сотрудником коммунальных служб и сообщил, что необходимо срочно осмотреть окна в квартире.

Женщина рассказала полицейским, что после этого звонка в ее квартиру на улице Белы Куна пришли мужчина и женщина, которые, осмотрев окна, настояли, что одно окно необходимо заменить. Для этого нужно оплатить 48 тысяч рублей. У пенсионерки имелось только 27 тысяч рублей, за остальной суммой договорились, что подъедут на следующий день. Однако после ухода неизвестных женщина поняла, что окна ей никто менять не собирается: ее попросту обманули.

По горячим следам на улице Белы Куна 5 ноября сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны 23-летний житель Омской области и 26-летняя жительница Новосибирской области, а также их третий соучастник – 23-летний уроженец Свердловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. У полиции есть основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге. Они проверяются на причастность к аналогичным мошенничествам.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.