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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге лже-силовики выманили у пенсионера крупную сумму

В Петербурге лже-силовики выманили у пенсионера крупную сумму

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Лжесиловики выманили у пенсионера из Красногвардейского района крупную сумму.

Накануне к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 81-летний петербуржец, который рассказал о том, что 14 июля в своей квартире на шоссе Революции по радио с патриотическим названием услышал рекламу о помощи пожилым людям, связанных с обманом юридическими фирмами, и перезвонил по указанному телефону.
Уже через час на его мобильный телефон с номера с кодом Петербурга позвонила неизвестная женщина, представившаяся Мироновой, сотрудником спецгруппы по борьбе с мошенничеством ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Она пообещала «разобраться» с неким ООО. Через два дня раздался новый звонок с номера с кодом Москвы, голос в трубке представился Валентиной, директором ООО. Женщина слезно просила дедушку забрать заявление и предложила компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Пенсионер согласился. 17 июля ему снова позвонила лжеполицейская Миронова, которая сообщила, что на его имя переведена сумма в размере 860 000 рублей. Но, сказала аферистка, перевод задерживает налоговый инспектор Пивоварова, так как по новому указу пенсионеры должны оплатить налог в 13 % от суммы перевода. Мошенница предложила пенсионеру оплатить на почте переводом «налог» 111 800 рублей.
Старик отправил указанную сумму на имя Соколова Алексея Андреевича, фамилию которого сообщила ему «Миронова». 20 июля пенсионеру позвонил неизвестный мужчина, представившийся Мельниковым, старшим советником прокуратуры Петербурга, который сообщил, что поступило электронное письмо от инспектора Пивоваровой, в котором указано, что он не оплачивает налоги, и на него будут наложены штрафные санкции в виде снятия 2/3 пенсии. Еще через час жертве аферы позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центрального банка, который сообщил, что у заявителя будут заблокированы все банковские карты.
В итоге пенсионер угодил в больницу, и только 26 сентября обратился в настоящую прокуратуру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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