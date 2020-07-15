В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей

В период с 25 июня по 10 июля в Петроградском районе Петербурга 69-летняя пенсионерка отдала неизвестным за «снятие порчи» 745 000 рублей. Деньги, на указанные мошенниками счета пожилая петербурженка переводила через банкомат.

Рекламу услуг «Гадания, привораживания» пенсионерка увидела по телевизору, и позвонила по указанному там бесплатному телефону.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приложение #WhoCalls от «Лаборатории Касперского» при вводе номера оценивает его как «Возможно, полезный звонок».