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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей

В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Пенсионерка отдала гадалке более 700 000 рублей. Петербурженка увидела по телевизору рекламу и позвонила по указанному там телефону.

В период с 25 июня по 10 июля в Петроградском районе Петербурга 69-летняя пенсионерка отдала неизвестным за «снятие порчи» 745 000 рублей. Деньги, на указанные мошенниками счета пожилая петербурженка переводила через банкомат.
Рекламу услуг «Гадания, привораживания» пенсионерка увидела по телевизору, и позвонила по указанному там бесплатному телефону.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приложение #WhoCalls от «Лаборатории Касперского» при вводе номера оценивает его как «Возможно, полезный звонок».

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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