ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Сахалинской областной Думы. Документ подписали Председатель ЗС СПб Александр Бельский и спикер Сахалинской Думы Елена Касьянова.

- Уважаемые коллеги! Сотрудничество между органами исполнительной власти Петербурга и Сахалинской области действует с 1997 года, а теперь мы начинаем укреплять наше взаимодействие в области законотворчества. Сходство наших регионов обусловлено их расположением на море, и это в значительной степени влияет на характер нашей экономики. В годы войны Ленинград и Сахалин вписали героические страницы в историю Отечества. Наши тесные связи способствуют укреплению единства российского народа, всех субъектов федерации. В последние годы наша страна ещё крепче сплотилась. Мы стали вместе работать над общими вопросами и проблемами на всей нашей огромной территории. И соглашения о сотрудничестве, обмен делегациями помогают нам лучше узнавать друг друга, - сказал Александр Бельский.

Елена Касьянова выразила уверенность, что в рамках подписанного договора депутаты двух парламентов будут не только обмениваться опытом, но и вырабатывать совместные решения по федеральным законодательным инициативам.

- Когда один из субъектов Российской Федерации вносит в Государственную Думу свой проект, для него очень важна поддержка других регионов. И сегодня мы сделали новый важный шаг в развитии взаимодействия Санкт-Петербурга и Сахалинской области, - подчеркнула Председатель сахалинского парламента, поблагодарив петербургских депутатов за готовность к сотрудничеству.