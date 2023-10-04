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Питерец.ру » Политика » Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве

Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламенты Петербурга и Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве

В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Законодательным Собранием Новосибирской области. Документ подписали спикеры парламентов Александр Бельский и Андрей Шимкив.

– Мы заключили соглашение между органами законодательной власти двух стратегических регионов России. Новосибирск и Петербург являются крупными научными и производственными центрами, и наше взаимодействие может дать серьёзный толчок развитию как наших субъектов Федерации, так и всей страны. Я хочу поблагодарить руководителей Новосибирской области за инициативу об установлении более прочных связей с нашим городом. Депутаты петербургского парламента всегда стремились к тесному сотрудничеству с коллегами ради решения общих насущных проблем. А сегодня консолидация сил внутри России – самое необходимое дело. Наши контакты будут включать обмен делегациями, сотрудничество в области законотворчества, культуры, науки, образования, спорта, туризма, – сказал Александр Бельский.

Андрей Шимкив поблагодарил петербургских парламентариев за теплый приём и стремление к развитию отношений с Новосибирской областью.

– Между нами давно существует тесная связь. В годы Великой Отечественной войны в Новосибирск прибыли 130 тысяч ленинградцев, эвакуированных из осаждённого города. Многие и в послевоенные годы остались трудиться на новосибирских заводах и в научных организациях. Мы очень благодарны вам за вклад в развитие Сибири и нашей области, – подчеркнул Председатель ЗС Новосибирской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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