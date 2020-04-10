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Питерец.ру » Политика » На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами

На петербургском заводе нашли нарушения норм обращения с отходами

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Опубликовал: miron
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На территории ООО «Обуховский завод строительных материалов и конструкций» прокуратура обнаружила свалку и места сжигания мусора.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры выявили нарушения природоохранного законодательства. На территории Обуховского завода строительных материалов и конструкций представители надзорного ведомства нашли свалку и места сжигания отходов. В ходе расследования выяснилось, что на предприятии сжигали в том числе полиэтилен, что представляет угрозу для окружающей среды. По итогам проверки прокуратура возбудила несколько административных дел в отношении юрлица, а также внесла представление об устранении нарушений.
К сожалению, это не единственное предприятие в Северной столице, где не соблюдаются нормы обращения с ТКО. До сих пор не построена станция активной дегазации на полигоне Приморского района «Новосёлки». Хотя после долгой борьбы активистов предприятие перестало принимать отходы, хранящийся там на данный момент мусор может нанести серьёзный ущерб экологии. Станция активной дегазации необходима «Новосёлкам» для снижения объёма вредных выбросов в атмосферу, но скорость её возведения не соответствует изначально установленным срокам.
Нередко нарушения в мусорной сфере находят и на предприятиях Ленобласти. В апреле очередной случай обнаружен Росприроднадзором на полигоне Лужского района. Ранее по решению суда деятельность полигона была приостановлена, однако предприятие продолжило принимать отходы в обход постановления. Невыполнение предписания было выявлено представителями Росприроднадзора в ходе визита на объект. В настоящее время планируется инициирование мер прокурорского реагирования по факту неисполнения решения суда.
В Петербурге и Ленинградской области в последние годы обостряются проблемы сферы обращения с отходами. Нехватка профильных предприятий наблюдается прежде всего в Северной столице, из-за чего город задействует областные полигоны. Чтобы справляться одновременно и с собственным, и с петербургским мусором, у Ленобласти не хватает мощностей. В результате в регионах накапливается избыток отходов. Несомненно, предприятия ответственны за соблюдение норм обращения с ТКО, но выполнять требования в сложившихся условиях сложно: мусор просто некуда девать. Для решения проблемы эффективные методы модернизации сферы должны разработать именно местные власти.
Недавно Смольный представил проект новой территориальной схемы обращения с отходами, однако эксперты отнеслись к предлагаемым мерам скептически. Основную нагрузку по утилизации мусора власти Петербурга планируют поручить заводу МПБО-2, который и с нынешними объемами справляется с трудом. В деятельности предприятия не раз находили серьезные нарушения. Кроме того, завод располагается в Ленобласти, и проект его реконструкции не устроил областные власти. К конкретному решению чиновники Петербурга и Ленинградской области пока не пришли, но найти компромисс им придётся.
Руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская полагает, что предложенная петербургскими властями схема сейчас больше похожа на черновик. «Документ нужно наполнить конкретными маршрутами, объемами, источниками образования отходов. В схеме нет фактических потоков, сейчас мусор везут, но полулегально. Нужно, чтобы субъекты договорились, разработали тарифную политику. Чтобы перевозчики законно отвозили мусор в санкционированные места по конкретному тарифу. Сейчас уже ясно, что придется строить новые полигоны и расширять старые, которые и так уже причинили огромный ущерб окружающей среде и людям. Поэтому пока у Петербурга нет адекватного плана по обращению с отходами, мы очень уязвимы», — отметила Нагорская.

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