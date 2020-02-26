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Питерец.ру » Политика » «Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги

«Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги

0
46
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
Петербуржцы нашли незаконную свалку строительного мусора вблизи Дальневосточного проспекта.

Доски, остатки бетона и обломки арматуры на дороге – на лицо все признаки нарушений в Невском районе. 25 февраля общественники зафиксировали данные нагромождения и выложили фото в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
«Вдоль Дальневосточного проспекта не тюльпаны за забором к 8 Марта, а свалка строительного мусора», – написал свидетель.
Кто и по каким причинам начал выбрасывать отходы в историческом районе Малая Архиерейская Слобода, точно неизвестно, однако инспекторы комитета по природопользованию заподозрили в этом две коммерческие фирмы. В отношении юридических лиц началась проверка, постановления еще не вынесены, но есть причины полагать, что компании причастны к созданию части свалки.
Стоит отметить, что стихийные накопления отходов образовываются в связи с тем, что в городе не осталось собственных полигонов. По новой мусорной реформе, которая запустилась в 2019 году почти во всех городах страны, в Петербурге и области должен был появиться единый региональный оператор по обращению с ТКО. Однако Северная столица к таким переменам оказалась не готова, и чиновники отложили реформу еще на год.
Такое же решение власти, похоже, примут и с раздельным сбором мусора. До 1 июня в России по поручению президента Владимира Путина должна быть разработана «дорожная карта» раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. На сегодняшний день в Петербурге раздельно собранный мусор составляет не более 1% от общего количества.
Также в Петербурге бойкотируют возведение станции активной дегазации на территории свалки «Новоселки». Напомним, исчерпавший свои мощности ТБО «Новоселки» стал настоящей болевой точкой в городе, долгие годы жители Приморского района жаловались на неприятный запах, распространявшийся по кварталам. Только в 2017 году полигон все-таки перестал принимать отходы, однако станция, которая должна снижать объемы вредных выбросов в атмосферу, до сих пор не появилась.
Вместо перехода к новой реформе, грамотного деления мусора и строительства станции активной дегазации власти активно продвигают идею строительства мусороперерабатывающих заводов в Ленинградской области. Однако есть мнения, что вместо экологичной переработки мусор по старинке будут сжигать, в результате к выбросам токсичных свалочных газов добавится еще и гарь.

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