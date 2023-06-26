В Кудрово строят новую школу

Новую школу на 825 мест вблизи проспекта Строителей строят по соглашению с Правительством Ленинградской области.

На трех этажах школы разместятся блоки начальных и средних классов. Помимо этого, в здании предусмотрены специализированные кабинеты химии, биологии, физики, эстетического воспитания, а также библиотека; актовый зал на 540 мест и столовая. Снаружи здания будут размещены стадион, футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, баскетбольная площадка и площадка для гимнастики.

Строительство ведет группа «Евроинвест Девелопмент». Завершить работы планируется в 2024 году. Ранее по федеральной программе «Стимул» в Кудрово ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест на Столичной улице.