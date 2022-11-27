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Питерец.ру » Общество » На внешнем кольце КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу

На внешнем кольце КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД в районе развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения.

«В связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона в период с 28 ноября по 1 декабря будет перекрыто движение автомобильного транспорта по первой полосе внешнего кольца КАД. Работы будут выполняться в месте примыкания построенного (нового) съезда к основному ходу КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).        

«На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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