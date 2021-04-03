На КАД между развязками с проспектом Культуры и с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) (км 28 – км 32 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.