В Нурме открывается новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию в Тосненском районе. Начинается комплектование штата медучреждения.

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать свыше 20 человек смену. После открытия для жителей Нурмы станут доступны услуги физиотерапевтов и фельдшеров, откроются кабинеты для приема пациентов и процедурные.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Нурма проходило в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».