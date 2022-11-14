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Питерец.ру » Общество » В Нурме открывается новый фельдшерско-акушерский пункт

В Нурме открывается новый фельдшерско-акушерский пункт

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Новый фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию в Тосненском районе.

Новый фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию в Тосненском районе. Начинается комплектование штата медучреждения.

Фельдшерско-акушерский пункт сможет принимать свыше 20 человек смену. После открытия для жителей Нурмы станут доступны услуги физиотерапевтов и фельдшеров, откроются кабинеты для приема пациентов и процедурные.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Нурма проходило в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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