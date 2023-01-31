Новый ФАП в Васкелово

Жители Васкелово могут обратиться за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт уже с 1 февраля.

«Первичная медико-санитарная помощь ― это то, с чем жители сталкиваются каждый день. И, конечно, она должна быть доступной каждому. Неслучайно президент Владимир Путин поставил задачу укрепления первичного звена. Для нашего региона ввод новых поликлинических объектов ― вопрос стратегический: важно «приблизить» медицинскую помощь к жителям столь обширной территории, сделать её доступной даже для отдаленных населенных пунктов. С начала года это уже второе введенное медицинское учреждение, воплощающее принцип доступности», ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

На первом этаже фельдшерско-акушерского пункта в Васкелово расположены смотровой кабинет, изолятор с отдельным входом, кабинет фельдшера и процедурный кабинет. На втором ― квартиры для медицинских работников.

ФАП построен по государственной программе АПК «Комплексное развитие сельских территорий». Новое медучреждение полностью соответствует целям и задачам программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».