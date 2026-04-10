На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). С 10 по 13 апреля на участке внутреннего кольца КАД, расположенном между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе (М-10 «Россия»), будет задействована четвертая полоса движения. Это связано с проведением работ по очистке разделительной полосы от мусора.

В указанный период движение по первой, второй и третьей полосам будет ограничено скоростным режимом до 50 км/ч. Работы будут осуществляться на отрезке КАД с 61-го по 65-й километр.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Работы планируется проводить круглосуточно, в две смены. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Похожие публикации

31-03-2026, 20:52
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
2-04-2025, 16:51
На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
31-03-2022, 17:14
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10-04-2021, 19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
15-04-2023, 13:38
На КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
1-04-2022, 11:13
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх