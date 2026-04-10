На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). С 10 по 13 апреля на участке внутреннего кольца КАД, расположенном между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе (М-10 «Россия»), будет задействована четвертая полоса движения. Это связано с проведением работ по очистке разделительной полосы от мусора.

В указанный период движение по первой, второй и третьей полосам будет ограничено скоростным режимом до 50 км/ч. Работы будут осуществляться на отрезке КАД с 61-го по 65-й километр.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Работы планируется проводить круглосуточно, в две смены. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.