На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на федеральной автодороге А-118 (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. С 1 по 4 апреля на участке КАД, расположенном между развязками с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и Красносельским шоссе («Стрельна – Пески»), будет ограничено движение.

На участке внутреннего кольца КАД, с 80 по 85 километр, третья полоса движения будет полностью закрыта из-за работ по уборке смёта в разделительной полосе. В то же время, движение по первой и второй полосам будет ограничено до 50 км/ч. Эти меры обусловлены проведением работ по наведению порядка на дороге.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данные работы будут проводиться круглосуточно, в две смены, в полном соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и информирования водителей будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтированы сигнальные фонари. Кроме того, информация о перекрытии полосы будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.