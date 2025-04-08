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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения

Как сообщает, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», что на участке КАД между транспортной развязкой в узле пересечения с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 8 по 12 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса, а по первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 71 по 80 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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