ента новостей

15:03
В Музее артиллерии Санкт-Петербурга рассказали о вкладе стран Африки в победу над фашизмом
15:00
Банк оштрафован на 200 тыс. рублей за пересылку персональных данных в WhatsApp
13:09
Как иностранцы смогут поступить в школы СПб?
12:31
Принят закон о минимальном числе газетных киосков в СПб
11:59
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
10:46
В Петербурге поймали жителя Подмосковья, работавшего на мошенников
10:35
В Петроградском районе пожилая руководитель медицинской клиники отдала мошенникам около 8 млн рублей
10:28
В Ленобласти вооруженный мужчина на «БМВ» остановил автобус с пассажирами на трассе
10:21
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Пулковской улицы
08:27
Подержанные авто в Петербурге выросли в цене
07:52
СПб в лидерах по тратам в аптеках
01:44
С поражения со счётом 0–3 начал петербургский волейбольный «Зенит» финальную серию плей-офф с казанскими одноклубниками: у Марлона Янта – 11 очков
18:52
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
18:50
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
15:16
Губернатор Ленобласти утвердил новые премии спортсменам и тренерам
14:54
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
14:49
В Петербурге прошла акция в честь 83-й годовщины пуска блокадного трамвая
14:13
В Невском районе поймали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта
12:18
В Петербурге поймали курьера - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок
11:45
В центре Петербурга задержали стрелка из пневматики в парадной на Старорусской улице
11:01
В Госдуме рассказали, как будут работать нормы с самозапретом на оформление сим-карт и отказом от спама
10:59
На трассе А-120 в посёлке Войсковицы полностью перекроют движение железнодорожном переезде
10:49
На улице Коллонтай в ресторане быстрого питания посетитель приставил пистолет к голове девушки
10:12
Каковы сроки накопления на квартиру в Петербурге?
09:53
На улице Замшина избили и ограбили подростка
09:51
В СПб поддерживают оборонные предприятия
09:50
В Петербурге ищут похитителя браслета из ювелирного салона
09:19
Жители СПб ищут подработку из-за нехватки денег
09:07
Охрана редких видов в Петербурге: принимаются новые меры
19:33
Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 16 по 19 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 80 по 85 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-03-2024, 08:20
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
13-04-2021, 15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
25-03-2025, 12:33
На КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу движения
8-04-2025, 12:34
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу
8-04-2023, 13:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
9-04-2022, 18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

14-04-2025, 10:13
На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.
14-04-2025, 10:06
На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил женщину
11-04-2025, 09:47
На улице Рихарда Зорге иномарка сбила 10-летнего мальчика
11-04-2025, 09:44
На улице Симонова автобус сбил 10-летнюю девочку
Наверх