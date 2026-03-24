ента новостей

20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
10:07
В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании
10:03
В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия
09:56
В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки
22:32
СКА разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 5:1
20:55
Открытие IX Международного конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова
16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение Управление дорог «Северо-Запад» сообщает о предстоящих изменениях в движении на автомобильной дороге общего пользования, которая имеет федеральное значение, а именно на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг города Санкт-Петербурга. Конкретно, речь идет о том участке дороги, который располагается между транспортной развязкой, соединяющей её с Московским шоссе (федеральная трасса М-10 «Россия»), и транспортной развязкой, ведущей к Пулковскому шоссе. В указанный период с 25 по 27 марта будет временно перекрыта одна из полос движения.

Данное решение связано с необходимостью проведения работ по уборке смёта, который накопился в разделительной полосе дороги. В ходе этих работ будет перекрыта четвёртая полоса движения, что, безусловно, повлияет на транспортные потоки в этом районе. В то же время, на первой, второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час, чтобы обеспечить безопасность как водителей, так и рабочих, занимающихся уборкой. Работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД в пределах километров с 65 по 68.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, все работы будут выполняться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. Это означает, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств для водителей будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят зону проведения работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари для дежурного освещения, что также должно повысить видимость и безопасность на этом участке дороги в темное время суток.

Работы по уборке смёта будут осуществляться в круглосуточном режиме, что подразумевает организацию двух смен для более эффективного выполнения задач. Важно отметить, что информация о перекрытии полосы движения будет отображаться на специальных табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные заторы, связанные с проведением работ.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-03-2026, 21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
1-04-2022, 11:13
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения
18-03-2024, 09:20
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют полосу движения
2-04-2021, 11:43
На КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
31-03-2022, 17:14
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
Вчера, 20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх