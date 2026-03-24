На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение Управление дорог «Северо-Запад» сообщает о предстоящих изменениях в движении на автомобильной дороге общего пользования, которая имеет федеральное значение, а именно на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг города Санкт-Петербурга. Конкретно, речь идет о том участке дороги, который располагается между транспортной развязкой, соединяющей её с Московским шоссе (федеральная трасса М-10 «Россия»), и транспортной развязкой, ведущей к Пулковскому шоссе. В указанный период с 25 по 27 марта будет временно перекрыта одна из полос движения.

Данное решение связано с необходимостью проведения работ по уборке смёта, который накопился в разделительной полосе дороги. В ходе этих работ будет перекрыта четвёртая полоса движения, что, безусловно, повлияет на транспортные потоки в этом районе. В то же время, на первой, второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час, чтобы обеспечить безопасность как водителей, так и рабочих, занимающихся уборкой. Работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД в пределах километров с 65 по 68.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, все работы будут выполняться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. Это означает, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств для водителей будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят зону проведения работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари для дежурного освещения, что также должно повысить видимость и безопасность на этом участке дороги в темное время суток.

Работы по уборке смёта будут осуществляться в круглосуточном режиме, что подразумевает организацию двух смен для более эффективного выполнения задач. Важно отметить, что информация о перекрытии полосы движения будет отображаться на специальных табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные заторы, связанные с проведением работ.