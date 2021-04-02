Payeer

ента новостей

13:19
В Пулково из-за нарушений условий перевозки задержана мясная и молочная продукция
13:14
Более 200 тысяч гуманитарных наборов волонтеры передали нуждающимся
13:08
Выставки «Владимир Горбунов и Ксения Гончарова. Индустриальное и человеческое»
11:43
На КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
11:38
В Ледовом дворце расположится пункт вакцинации
11:29
В Ленобласти обокрали квартиру бизнесмена
09:11
Им можно на больничный
08:11
Исчезнет более 200 маршруток
00:00
«Ленинградец» разгромил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:0
15:50
В Петербурге прошла вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория»
15:37
В Петербурге отметят 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова
13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 400 тонн южноамериканского арахиса
13:49
В Петербурге состоялась первая тренировка военного оркестра, участвующего в Параде Победы
12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
11:53
В Ленобласти полицейские задержали «черных» лесорубов
11:40
В Петербурге задержали жителя Пскова с килограммом амфетамина
09:40
Повысили пенсию
09:19
Сквер в Кузнецком исчезнет?
00:28
Поражение от ЦСКА в Евролиге не лишило «Зенит» неплохих шансов на попадание в плей-офф
22:48
На международном турнире в Петербурге соберутся сильнейшие боксеры мира
16:06
Ржевский лесопарк получил официальный статус зелёной зоны
14:40
В Историческом парке покажут разночинцев Петербурга
14:35
Вакцинация граждан России, проживающих в Эстонии, началась в Ленобласти
14:13
В Ленобласти будут выбраны лучшие подразделения связи ЗВО
14:10
Сквер в Кузнечном переулке не получит статус зоны зеленых насаждений
13:24
Концерт для фортепиано с оркестром «Воскресение»
13:18
В Петербурге полицейские задержали серийного вандала
10:18
Снова о третьей волне…
09:36
Они не хотят в офис
23:54
Губочан и Мак организовали победный гол словаков в ворота сборной России
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

На КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

0
87
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе и транспортной развязкой на пересечении Пулковским шоссе (км 65 +300 – км 67+400 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с началом производства работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 2 по 5 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-04-2020, 18:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
1-05-2020, 14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
20-04-2020, 14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
30-04-2020, 12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
20-05-2019, 12:48
На участке КАД между развязками с Московским шоссе и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
10-06-2019, 10:45
На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
145
Вчера, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
334
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
1
363
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
505
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
Наверх