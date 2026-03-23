На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу

Как стало известно из сообщения Федерального казенного учреждения Упрдор «Северо-Запад», на автомобильной дороге федерального значения А-118, которая представляет собой Кольцевую автодорогу вокруг Санкт-Петербурга (в дальнейшем обозначаемую как КАД), планируется временное ограничение движения. Это касается участка между транспортной развязкой, расположенной на пересечении с Колтушским шоссе, и развязкой, где дорога пересекается с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»). В указанный период, с 23 по 27 марта, будет закрыта одна из полос движения, а именно четвертая полоса.

Причиной данного ограничения являются работы по уборке смёта, который скопился в разделительной полосе дороги. В то время как четвертая полоса будет полностью закрыта для проезда, на первой, второй и третьей полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Эти работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, в пределах километров с 45 по 51. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский сообщил, что все действия будут осуществляться в строгом соответствии с заранее утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения.

В рамках этих работ на месте будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые будут служить ограждением для зоны выполнения работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, в том числе сигнальные фонари для дежурного освещения, чтобы обеспечить безопасность на данном участке дороги. Все работы будут организованы в круглосуточном режиме и проводиться в две смены, что позволит максимально быстро завершить уборку смёта и восстановить нормальное движение по дороге.

Для информирования водителей о предстоящих изменениях в организации дорожного движения будет использовано табло и знаки переменной информации. Эти устройства являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД и позволят заранее оповестить автомобилистов о закрытии полосы и ограничении скорости. Таким образом, власти призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность на дороге в период проведения работ.