В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность

В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность

Согласно информации, предоставленной Федеральным казенным учреждением Управление автомобильных дорог «Северо-Запад», на 13 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», которая проходит через такие населенные пункты, как Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенга и заканчивается на границе с Королевством Норвегия, ожидаются изменения в пропускной способности. Эти изменения касаются Всеволожского района, где в период с 25 марта по 27 мая текущего года будут проводиться работы, связанные с устройством дополнительной переходно-скоростной полосы, а также монтажом барьерного ограждения и опор для линии электроосвещения. Все эти мероприятия осуществляются в рамках строительства путепровода, который будет располагаться над проезжей частью дороги Р-21 «Кола».

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, сообщил, что в связи с вышеуказанными работами, существующая переходно-скоростная полоса в направлении Санкт-Петербурга будет закрыта для движения автомобильного транспорта. Кроме того, будет введено ограничение скорости до 50 километров в час для всех транспортных средств, проезжающих этот участок дороги. Эти меры направлены на обеспечение безопасности как дорожников, так и водителей, которые будут проезжать мимо места проведения работ.

Работы будут проводиться в строгом соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. В целях безопасности на данном участке дороги будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят место выполнения работ. Кроме того, планируется монтаж световой сигнализации, включая сигнальные фонари для дежурного освещения, что также должно способствовать улучшению видимости и безопасности на дороге в темное время суток.

На этом участке дороги предусмотрено четыре полосы для движения: по две полосы в каждом направлении, а также переходно-скоростные полосы. Важно отметить, что движение в сторону Мурманска будет осуществляться в обычном режиме, без каких-либо ограничений, по двум полосам, что позволит обеспечить бесперебойное движение транспортных средств в этом направлении. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать все установленные ограничения скорости и правила дорожного движения, чтобы избежать возможных затруднений и обеспечить безопасность на дороге в период проведения строительных работ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ремонт дорог
