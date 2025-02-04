В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»

В Санкт-Петербурге, в преддверии Дня защитника Отечества, стартовала масштабная всероссийская акция «Тепло для героя», организованная партией «Единая Россия». Цель акции — оказать моральную и материальную поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и тем, кто проходит реабилитацию в госпиталях после ранений. Акция призвана напомнить бойцам о заботе и поддержке со стороны соотечественников, подчеркнув значимость их самоотверженного служения Родине.

В отличие от многих подобных инициатив, «Тепло для героя» отличается широким охватом необходимых вещей. Это не только традиционные теплые вязаные изделия – носки, шарфы, варежки, шапки и свитера, выполненные с любовью и заботой, но и практичные предметы, необходимые в полевых условиях. В частности, сбор включает в себя продукты питания с длительным сроком хранения: консервы, сухофрукты, энергетические батончики, чай в пакетиках, растворимый кофе – всё то, что поможет бойцам поддерживать силы и здоровье в сложных условиях. Особое внимание уделяется и средствам личной гигиены: мыло, влажные салфетки, зубные щетки и пасты – эти, казалось бы, мелочи, способны значительно улучшить быт военнослужащих.

Кроме материальной помощи, акция «Тепло для героя» нацелена и на поддержку морального духа защитников. Посылки дополняют письма, открытки и детские рисунки – символы любви, поддержки и веры в победу. Дети рисуют патриотические сюжеты, пишут добрые слова и пожелания скорейшего возвращения домой, что особенно ценно для получателей. Это важная часть акции, потому что чувство народной поддержки играет огромную роль в укреплении боевого духа.

В Санкт-Петербурге, центральной точкой сбора выступает региональная общественная приёмная партии «Единая Россия», расположенная по адресу: Конногвардейский бульвар, дом 4, подъезд 3.

Помимо центрального пункта сбора, в Петербурге функционируют и другие точки приема гуманитарной помощи, информация о которых доступна на официальном сайте регионального отделения «Единой России» и в социальных сетях. Акция «Тепло для героя» — это не просто сбор вещей, это выражение глубокой благодарности и поддержки наших защитников, это живое проявление патриотизма и единства народа в трудный для страны момент. Каждый гражданин может внести свой вклад в общее дело, проявив сочувствие и помогая тем, кто защищает нашу Родину. Акция подчеркивает важность гражданской солидарности и сообщает о том, что Россия помнит и ценит героизм своих солдат.