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В Петербурге стартовала акция «Единой России» «Тепло для героя»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
В Петербурге, как и во всех регионах страны, стартовала акция «Тепло для героя»

В Санкт-Петербурге, в преддверии Дня защитника Отечества, стартовала масштабная всероссийская акция «Тепло для героя», организованная партией «Единая Россия».  Цель акции —  оказать моральную и материальную поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и тем, кто проходит реабилитацию в госпиталях после ранений.  Акция призвана напомнить бойцам о заботе и поддержке со стороны соотечественников, подчеркнув значимость их самоотверженного служения Родине.

В отличие от многих подобных инициатив, «Тепло для героя» отличается  широким охватом необходимых вещей.  Это не только традиционные теплые вязаные изделия – носки, шарфы, варежки, шапки и свитера,  выполненные с любовью и заботой,  но и практичные предметы,  необходимые в полевых условиях.  В частности,  сбор включает в себя  продукты питания с длительным сроком хранения:  консервы, сухофрукты,  энергетические батончики,  чай в пакетиках,  растворимый кофе – всё то, что поможет бойцам  поддерживать силы и здоровье в сложных условиях.  Особое внимание уделяется и средствам личной гигиены:  мыло, влажные салфетки, зубные щетки и пасты –  эти, казалось бы,  мелочи,  способны значительно улучшить быт военнослужащих.

Кроме материальной помощи,  акция «Тепло для героя»  нацелена и на поддержку морального духа защитников.  Посылки  дополняют  письма,  открытки и детские рисунки –  символы  любви,  поддержки и веры в победу.  Дети рисуют  патриотические  сюжеты,  пишут  добрые слова  и пожелания  скорейшего возвращения домой,  что  особенно ценно  для  получателей.  Это  важная  часть  акции,  потому что  чувство  народной  поддержки  играет  огромную  роль  в  укреплении  боевого  духа.

В Санкт-Петербурге,  центральной точкой сбора  выступает  региональная общественная приёмная партии «Единая Россия», расположенная по адресу: Конногвардейский бульвар, дом 4, подъезд 3. 

Помимо  центрального  пункта  сбора,  в  Петербурге  функционируют  и  другие  точки  приема  гуманитарной  помощи,  информация  о  которых  доступна  на  официальном  сайте  регионального  отделения  «Единой  России»  и  в  социальных  сетях.  Акция  «Тепло  для  героя»  —  это  не  просто  сбор  вещей,  это  выражение  глубокой  благодарности  и  поддержки  наших  защитников,  это  живое  проявление  патриотизма  и  единства  народа  в  трудный  для  страны  момент.  Каждый  гражданин  может  внести  свой  вклад  в  общее  дело,  проявив  сочувствие  и  помогая  тем,  кто  защищает  нашу  Родину.  Акция  подчеркивает  важность  гражданской  солидарности  и  сообщает  о  том,  что  Россия  помнит  и  ценит  героизм  своих  солдат.

Источник: Единая Россия
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