Выставка «Живой Пушкин»
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога

Корабли-музеи предлагают освободить от транспортного налога

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга комитет по бюджету и финансам одобрил проект постановления, касающийся законодательной инициативы о внесении изменений в статью 358 Налогового кодекса РФ (часть вторая). Данный проект, разработанный депутатами Михаилом Барышниковым, Всеволодом Беликовым, Ириной Ивановой, Мариной Макаровой, Александром Ржаненковым и Денисом Четырбоком, предлагает исключить плавучие музеи из перечня объектов, облагаемых транспортным налогом.

Согласно определению Морского регистра, плавучими музеями считаются несамоходные суда, находящиеся на длительной стоянке и используемые в культурно-просветительских целях. В Санкт-Петербурге к таким объектам относятся, например, легендарный крейсер «Аврора» и ледокол «Красин».

Александр Бельский подчеркнул важность данной инициативы для города, отметив, что Санкт-Петербург, как морская столица России, обладает значительным количеством кораблей-музеев. Он указал на крейсер «Аврора», ледокол «Красин», подводную лодку «Народоволец» и линейный корабль «Полтава» в качестве примеров таких объектов, подчеркнув их роль в сохранении и популяризации истории российского флота. Бельский выразил уверенность в том, что вклад этих музеев в воспитание молодого поколения заслуживает государственной поддержки, и назвал странной ситуацию, при которой исторические суда, не участвующие в судоходстве, подлежат обложению транспортным налогом.

