В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга комитет по бюджету и финансам одобрил проект постановления, касающийся законодательной инициативы о внесении изменений в статью 358 Налогового кодекса РФ (часть вторая). Данный проект, разработанный депутатами Михаилом Барышниковым, Всеволодом Беликовым, Ириной Ивановой, Мариной Макаровой, Александром Ржаненковым и Денисом Четырбоком, предлагает исключить плавучие музеи из перечня объектов, облагаемых транспортным налогом.

Согласно определению Морского регистра, плавучими музеями считаются несамоходные суда, находящиеся на длительной стоянке и используемые в культурно-просветительских целях. В Санкт-Петербурге к таким объектам относятся, например, легендарный крейсер «Аврора» и ледокол «Красин».

Александр Бельский подчеркнул важность данной инициативы для города, отметив, что Санкт-Петербург, как морская столица России, обладает значительным количеством кораблей-музеев. Он указал на крейсер «Аврора», ледокол «Красин», подводную лодку «Народоволец» и линейный корабль «Полтава» в качестве примеров таких объектов, подчеркнув их роль в сохранении и популяризации истории российского флота. Бельский выразил уверенность в том, что вклад этих музеев в воспитание молодого поколения заслуживает государственной поддержки, и назвал странной ситуацию, при которой исторические суда, не участвующие в судоходстве, подлежат обложению транспортным налогом.