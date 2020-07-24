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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова

В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта, который пройдет в здании Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова - старейшее метеорологическое учреждение России - носит имя знаменитого российского метеоролога, климатолога и географа, создателя сельскохозяйственной метеорологии Александра Ивановича Воейкова. Здесь проводили первые отечественные исследования по климатологии, динамической метеорологии, аэрологии и актинометрии, по физике атмосферы и ее загрязнению. Специалисты обсерватории занимаются долгосрочным прогнозом погоды, теорией климата, общей и прикладной климатологией, мониторингом состояния и загрязнения атмосферы и химического состава атмосферных осадков.

Главная геофизическая обсерватория занимает трехэтажное здание 1938 года постройки, расположенное в Санкт-Петербурге по адресу ул. Карбышева, дом 7, литер А. Общая площадь здания - 10359 кв.м. Проектными решениями, достоверность определения сметной стоимости которых проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт и перепланировка помещений, направленные на улучшение условий труда сотрудников обсерватории.

Так, здесь будут снесены некоторые внутренние перегородки. Для обеспечения расстояния, необходимого для проверки приборов, несколько помещений объединят в одно. В то же время еще одно помещение, примыкающее к наружным стенам здания со двора, разделят на две части. После перепланировки будут выполнены отделочные работы.

Проектными решениями запланирована и полная замена кровельного покрытия из металлических листов и водосточной системы. Обрешетку из бруса заменят на обрешетку из доски. Кроме того, будут установлены отсутствующие элементы стропильной системы – подкосы, стойки и балка опирания диагональной стропильной ноги – и системы безопасности эксплуатации кровли, в том числе ограждения, снегозадержатели, крепления страховочного троса, ходовые трапики и кровельные лестницы. Также здесь установят противопожарные двери и люк, кирпичные брандмауэры и фановые стояки.

Работы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Генеральная проектная организация - ООО «Конструкторское бюро «План Б».

Источник: Главгосэкспертиза
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