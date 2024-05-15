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Питерец.ру » Общество » В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в киберпреступность

В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в киберпреступность

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Статьи УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и совершение антиобщественных действий могут дополнить пунктом о совершении преступлений в интернете.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В частности, статьи Уголовного кодекса (УК) о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150) и совершение антиобщественных действий (ст. 151) могут дополнить новыми квалифицирующими признаками - условием о совершении преступлений в интернете.
Также статьи предлагается дополнить случаями, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних. Ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противоправную деятельность вовлечен ребенок младше 14 лет.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала, но с условием доработки, сообщили «Ведомости». В частности, там указали на то, что вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий двух и более несовершеннолетних квалифицируется по совокупности преступлений в соответствии со ст. 17 УК («Совокупность преступлений»). Это позволяет назначать более строгое наказание, чем предусмотрено санкциями ст. 150 и 151.
Распространение киберпреступности и активное вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность через с виду безопасные игры и приложения однозначно свидетельствуют о необходимости внесения изменений в законодательство, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Вовлечение детей в киберпреступность — серьезная проблема, требующая внимания со стороны как родителей, так и учителей и общества в целом. Сейчас она становится все более актуальной на фоне доступности интернета, использования мобильных устройств и социальных сетей детьми с самого раннего возраста, а также недостаток осведомленности об основах кибербезопасности», - подчеркнул депутат.

Основная причина вовлечения детей в киберпреступность заключается в их неосознанном поведении в сети, считает Антон Немкин.

«Дети могут вести себя неосторожно при общении с незнакомцами в интернете, делиться личной информацией или совершать нерассудительные действия под воздействием внешнего давления. Второй фактор — это возможность доступа к вредоносному контенту и онлайн-играм, которые могут стать источником негативного влияния. Некоторые дети даже могут быть привлечены к использованию вредоносного программного обеспечения или взлома данных из-за любопытства или желания показать свои навыки. Третья причина вовлечения детей в киберпреступность зачастую связана с отсутствием должной просветительской работы и контроля со стороны взрослых. Родители и учителя должны обучать детей основам кибербезопасности, рассказывать о потенциальных опасностях интернета и следить за их онлайн-активностью. Мы в «Цифровой России» стараемся всесторонне поддерживать и развивать эту работу», - добавил он.

По словам депутата, хакерские группировки также могут привлекать молодежь, предлагая им обучение в области компьютерной безопасности, однако эти навыки могут быть впоследствии использованы для незаконной деятельности.

«Наконец, социальные и психологические факторы также играют роль в вовлечении детей в киберпреступность. Отсутствие надлежащего внимания или поддержки в реальной жизни может привести к поиску виртуальной поддержки и признанию в онлайн-среде, где ребенок может столкнуться с негативным влиянием кибермошенников», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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