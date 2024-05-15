В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в киберпреступность

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В частности, статьи Уголовного кодекса (УК) о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150) и совершение антиобщественных действий (ст. 151) могут дополнить новыми квалифицирующими признаками - условием о совершении преступлений в интернете.
Также статьи предлагается дополнить случаями, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних. Ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противоправную деятельность вовлечен ребенок младше 14 лет.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала, но с условием доработки, сообщили «Ведомости». В частности, там указали на то, что вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий двух и более несовершеннолетних квалифицируется по совокупности преступлений в соответствии со ст. 17 УК («Совокупность преступлений»). Это позволяет назначать более строгое наказание, чем предусмотрено санкциями ст. 150 и 151.
Распространение киберпреступности и активное вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность через с виду безопасные игры и приложения однозначно свидетельствуют о необходимости внесения изменений в законодательство, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Основная причина вовлечения детей в киберпреступность заключается в их неосознанном поведении в сети, считает Антон Немкин.
По словам депутата, хакерские группировки также могут привлекать молодежь, предлагая им обучение в области компьютерной безопасности, однако эти навыки могут быть впоследствии использованы для незаконной деятельности.