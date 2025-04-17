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Питерец.ру » Общество » Жители СПб стали реже добираться до работы на двухколесном транспорте

Жители СПб стали реже добираться до работы на двухколесном транспорте

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге люди реже ездят на работу на велосипедах и самокатах: почему так происходит и что будет дальше?

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время жители Петербурга стали меньше пользоваться велосипедами и самокатами для поездок на работу. Это может быть связано с различными факторами, такими как изменение погодных условий, загруженность городских маршрутов или предпочтения горожан.

По данным исследований, раньше многие петербуржцы предпочитали двухколесный транспорт для ежедневных поездок. Однако сейчас ситуация изменилась. Возможно, горожане стали больше внимания уделять комфорту и безопасности.

Тем не менее, альтернативные способы передвижения все еще актуальны. Развитие городской инфраструктуры и появление новых сервисов могут способствовать увеличению числа велосипедистов и пользователей самокатов в будущем.

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