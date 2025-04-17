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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе насмерть разбился мотоциклист

В Невском районе насмерть разбился мотоциклист

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на Октябрьской набережной 

Накануне вечером, 16 апреля около  21 часа 00 минут возле дома 78 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга  61-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха», двигаясь от Народной улицы в направлении проспекта Большевиков, не справился с управлением и совершил падение с мотоцикла, после чего мотоцикл вынесло инерцией на бордюрный камень справа по ходу движения, и двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «ВАЗ 21101», под управлением 25-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, мотоциклы
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